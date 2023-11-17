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  • Пастор із Кривого Рогу, який переправляв псевдо-дияконів за кордон, уник покарання

Пастор із Кривого Рогу, який переправляв псевдо-дияконів за кордон, уник покарання

Сьогодні 12:54
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Нещодавно Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок 31-річному пастору із Кривого Рогу, який переправляв чоловіків призовного віку за кордон під виглядом дияконів євангельської церкви.

Новости Днепра про Пастор із Кривого Рогу, який переправляв псевдо-дияконів за кордон, уник покарання

Нагадаємо, протягом 2022-2023 років пастор переправляв військовозобов’язаних за кордон. Криворіжець виготовляв фіктивні документи, де зазначав, що його “диякони” мають перетнути кордон, щоб забрати гуманітарну допомогу. Чоловіки обіцяли повернутися, проте цього не робили та залишалися за кордоном. У такий спосіб священнослужитель переправив до Польщі щонайменше 10 чоловіків.

Пастор вивозив “дияконів” за межі України на своєму автомобілі. Під час однієї з таких подорожей у серпні 2023 року його і затримали.

Проти священнослужителя порушили кримінальну справу через незаконне переправлення чоловіків за кордон. Йому “світило” від 5 до 7 років позбавлення волі.

Під час розслідування обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У результаті суд визнав пастора винним у незаконному переправленні чоловіків за кордон та призначив йому п’ять років тюрми, але одразу звільнив від призначеного покарання з дворічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.

Новости Днепра про Пастор із Кривого Рогу, який переправляв псевдо-дияконів за кордон, уник покарання

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Новости Днепра про Пастор із Кривого Рогу, який переправляв псевдо-дияконів за кордон, уник покаранняУкраїнська

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