Парки Дніпра знову засвітяться: як працюватиме освітлення в місцях для відпочинку

Освітлення в парках працюватиме до 22:00.
За повідомленням «Укренерго», дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній і наразі не прогнозується. Імпорт електроенергії незначний і суттєво зменшується завдяки стабілізації електропостачання в країні.
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