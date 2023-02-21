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Парки Дніпра знову засвітяться: як працюватиме освітлення в місцях для відпочинку

Сьогодні 22:00
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Завдяки стабілізації енергосистеми, «Укренерго» зняв обмеження на споживання електроенергії. У зв’язку з цим у Дніпрі тепер працюватиме вуличне освітлення у парках.

Новости Днепра про Парки Дніпра знову засвітяться: як працюватиме освітлення в місцях для відпочинку

Освітлення в парках працюватиме до 22:00.

За повідомленням «Укренерго», дефіцит  потужності в енергосистемі України відсутній і наразі не прогнозується. Імпорт електроенергії незначний і суттєво зменшується завдяки стабілізації електропостачання в країні.

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Новости Днепра про Парки Дніпра знову засвітяться: як працюватиме освітлення в місцях для відпочинкуУкраїнська Новости Днепра про Парки Дніпра знову засвітяться: як працюватиме освітлення в місцях для відпочинкуРусский

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