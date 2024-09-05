Параплавчиня з Дніпра здобула друге “срібло” на Паралімпіаді

4 вересня, відбулося шість фінальних запливів за участю українських спортсменів. В одному з них змагалася дворазова призерка Паралімпіади в Парижі Анна Стеценко.
Під час ранкової сесії параплавчиня з Дніпра завершила дистанцію 100 метрів вільним стилем з третім часом. Це дозволило їй кваліфікуватися до фіналу.
У фінальному запливі суперницями українки були плавчині з Італії, Німеччини, Бразилії (дві), Японії, Іспанії та Австралії. Стеценко стартувала з третьої доріжки.
За підсумком фіналу Анна фінішувала другою, подолавши дистанцію за 1:00.39.
Анна Стеценко стала срібною медалісткою Паралімпіади-2024. Це вже третя нагорода плавчині з Дніпра на Паралімпіаді-2024 та друге “срібло”.
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