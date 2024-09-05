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Параплавчиня з Дніпра здобула друге “срібло” на Паралімпіаді

Сьогодні 11:52
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Плавчиня з Дніпра завоювала срібну медаль на Паралімпіаді-2024.

Новости Днепра про Параплавчиня з Дніпра здобула друге

4 вересня, відбулося шість фінальних запливів за участю українських спортсменів. В одному з них змагалася дворазова призерка Паралімпіади в Парижі Анна Стеценко.

Під час ранкової сесії параплавчиня з Дніпра завершила дистанцію 100 метрів вільним стилем з третім часом. Це дозволило їй кваліфікуватися до фіналу.

У фінальному запливі суперницями українки були плавчині з Італії, Німеччини, Бразилії (дві), Японії, Іспанії та Австралії. Стеценко стартувала з третьої доріжки.

За підсумком фіналу Анна фінішувала другою, подолавши дистанцію за 1:00.39.

Анна Стеценко стала срібною медалісткою Паралімпіади-2024. Це вже третя нагорода плавчині з Дніпра на Паралімпіаді-2024 та друге “срібло”.

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