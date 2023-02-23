Парад планет: дніпряни можуть побачити, як Місяць, Юпітер та Венера стали в один рядок

Про це повідомляє Культурна столиця – КУСТ у мережі.
Експерти в області езотерики кажуть, що парад планет несе в собі енергію руйнувань і перетворень – завдяки енергетиці космосу ви зможете прибрати зі свого життя все зайве.
Саме в цей період у вас вийде прийняти вірні рішення в житті, вийти з некомфортних ситуацій або позбутися від неприємних людей. Всесвіт допоможе вам знайти правильний шлях, головне – звертати увагу на знаки і бути впевненим у своїх силах.
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