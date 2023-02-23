Парад планет: дніпряни можуть побачити, як Місяць, Юпітер та Венера стали в один рядок

В небі Дніпра спостерігається рідкісне явище.

Визирніть у вікно, ви побачите, як Місяць, Юпітер та Венера стали в один рядок. Ще за обрієм сховався Нептун, що також вишукувався в лінію.

Парад планет – це рідкісна астрономічна подія.

Експерти в області езотерики кажуть, що парад планет несе в собі енергію руйнувань і перетворень – завдяки енергетиці космосу ви зможете прибрати зі свого життя все зайве.

Саме в цей період у вас вийде прийняти вірні рішення в житті, вийти з некомфортних ситуацій або позбутися від неприємних людей. Всесвіт допоможе вам знайти правильний шлях, головне – звертати увагу на знаки і бути впевненим у своїх силах.