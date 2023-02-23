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  • Парад планет: дніпряни можуть побачити, як Місяць, Юпітер та Венера стали в один рядок

Парад планет: дніпряни можуть побачити, як Місяць, Юпітер та Венера стали в один рядок

Сьогодні 22:00
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В небі Дніпра спостерігається рідкісне явище.

Новости Днепра про Парад планет: дніпряни можуть побачити, як Місяць, Юпітер та Венера стали в один рядок

Визирніть у вікно, ви побачите, як Місяць, Юпітер та Венера стали в один рядок. Ще за обрієм сховався Нептун, що також вишукувався в лінію.
Такі зближення небесних тіл прийнято називати “з’єднаннями”.

Про це повідомляє Культурна столиця – КУСТ у мережі.

Парад планет – це рідкісна астрономічна подія. 

Експерти в області езотерики кажуть, що парад планет несе в собі енергію руйнувань і перетворень – завдяки енергетиці космосу ви зможете прибрати зі свого життя все зайве. 

Саме в цей період у вас вийде прийняти вірні рішення в житті, вийти з некомфортних ситуацій або позбутися від неприємних людей. Всесвіт допоможе вам знайти правильний шлях, головне – звертати увагу на знаки і бути впевненим у своїх силах.

Новости Днепра про Парад планет: дніпряни можуть побачити, як Місяць, Юпітер та Венера стали в один рядок

Новости Днепра про Парад планет: дніпряни можуть побачити, як Місяць, Юпітер та Венера стали в один рядок

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Новости Днепра про Парад планет: дніпряни можуть побачити, як Місяць, Юпітер та Венера стали в один рядокУкраїнська Новости Днепра про Парад планет: дніпряни можуть побачити, як Місяць, Юпітер та Венера стали в один рядокРусский

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