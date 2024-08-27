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  • Панно з козаками та найсучасніша техніка: як понад 50 років тому виглядав готель «Дніпропетровськ»

Панно з козаками та найсучасніша техніка: як понад 50 років тому виглядав готель «Дніпропетровськ»

Сьогодні 17:59
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Готель «Дніпропетровськ» довгий час був символом міста. Її зображення друкувалися на листівках, а в самому готелі на момент відкриття все було найсучасніше: від техніки до меблів та ремонту.

Новости Днепра про Панно з козаками та найсучасніша техніка: як понад 50 років тому виглядав готель «Дніпропетровськ»

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав готель у момент свого відкриття.

«Дніпропетровськ» відкрили 1968 року. На той момент це був перший такий сучасний готель у Дніпрі. Збудували готель на новій набережній.

Новости Днепра про Панно з козаками та найсучасніша техніка: як понад 50 років тому виглядав готель «Дніпропетровськ»

На місці, де зводили готель, був старовинний житловий будинок. Його мешканців відселили, а будівлю з катеринославської цегли знесли.

Один раз був у гостях у однокурсника (він був у відрядженні в Дніпрі) і жив у готелі на 6 поверсі з видом на Дніпро. Я йому заздрив, що він милується такою красою, виходячи з номера», – згадує в соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Сергій Горинін.

Новости Днепра про Панно з козаками та найсучасніша техніка: як понад 50 років тому виглядав готель «Дніпропетровськ»

Готель та ресторан при ньому відразу стали одними з найпопулярніших місць у місті. У ресторані могли повечеряти чи пообідати не лише постояльці, а й звичайні містяни.

Новости Днепра про Панно з козаками та найсучасніша техніка: як понад 50 років тому виглядав готель «Дніпропетровськ»

«Обідали вдень, увечері приходили посидіти в гарному місці, випити шампанського з гарного келиха, з’їсти чогось смачненького, послухати музику. Це було не часто, але було у студентські роки. Завжди було приємно бувати там», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Лариса Гречана.

Новости Днепра про Панно з козаками та найсучасніша техніка: як понад 50 років тому виглядав готель «Дніпропетровськ»

А от потрапити у готельний номер мешканці Дніпра не могли – зняти кімнату у Дніпрі неможливо було, маючи місцеву прописку. Та й вільних номерів практично ніколи не було. Кожен, хто приїхав у відрядження до нашого міста, прагнув оселитися в «Дніпропетровську».

Новости Днепра про Панно з козаками та найсучасніша техніка: як понад 50 років тому виглядав готель «Дніпропетровськ»

Крім ресторану в готелі був конференц-зал, пральня, кімнати для персоналу, кухня з холодильним цехом. Кожен номер мав телефон.

Новости Днепра про Панно з козаками та найсучасніша техніка: як понад 50 років тому виглядав готель «Дніпропетровськ»

Хол готелю прикрашало величезне панно з козаками. Такі ж панно були у конференц-залі.

Новости Днепра про Панно з козаками та найсучасніша техніка: як понад 50 років тому виглядав готель «Дніпропетровськ»

Зараз готель, як і раніше, функціонує. Оренда номера коштуватиме тут у середньому близько 900 грн на добу за двох осіб.

Новости Днепра про Панно з козаками та найсучасніша техніка: як понад 50 років тому виглядав готель «Дніпропетровськ»

фото: група «Катеринослав-Дніпропетровськ-Дніпро/історія міста»

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Новости Днепра про Панно з козаками та найсучасніша техніка: як понад 50 років тому виглядав готель «Дніпропетровськ»Українська Новости Днепра про Панно з козаками та найсучасніша техніка: як понад 50 років тому виглядав готель «Дніпропетровськ»Русский

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