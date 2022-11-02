Пам’ятнику Катерині Другій в Одесі дали в руки зашморг та надягли ковпак ката (ФОТО)

Активісти в Одесі продовжують боротися проти пам'ятника Катерині Другій, який не хоче зносити мер Труханов.

Сьогодні 2 листопада, одесити почали публікувати фото пам’ятника Катерині Другій, з червоним ковпаком ката на голові та зашморгом в руках.

Навколо знесення пам’ятника Катерині точаться запеклі дискусії уже не перший місяць. Активісти вимагають від мера Одеси Труханова прибрати його. Той, наполегливо виступає проти цього. Думки самих одеситів теж розділилися. Хтось кричить про те, що це один із символів Одеси, а інші наголошують на тому, що Катерина Друга проводила політику тотальної русифікації українців і буквально знищила Запоріжську Січ та українське козацтво.

І ось сьогодні активісти ще раз натякнули, що імператриця вела досить агресивну політику проти України, тому дали їй в руки зашморг та надягли на голову ковпак ката.

Зазначимо, у Дніпрі теж колись був пам’ятник Катерині Другій. Спочатку він стояв на нинішній Соборній площі, а потім поблизу музея Яворницького в оточенні кам’яних баб. Під час Другої Світової війни монумент кудись зник. За однією із версій його вивезли в Німеччину.

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