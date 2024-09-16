Паліям, які намагалися здійснити диверсію на залізниці Дніпропетровщини, загрожує довічне ув’язнення

З лютого 2023 року Укрзалізниця зафіксувала понад 90 спроб підпалів, повідомили в Придніпровській залізниці.
Зокрема в Дніпрі, співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками дистанції сигналізації та зв’язку Нижньодніпровськ-Вузол затримали двох 21-річних молодих людей, які намагалися підпалити релейну шафу.
Залізничних паліїв також ловили у Харківській, Черкаській областях, Києві, Одесі та Миколаєві.
Усі підозрювані у диверсіях, які співпрацюють із ворогом, будуть притягнуті до відповідальності за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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