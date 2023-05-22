П’ятеро рятувальників боролися з вогнем: у Дніпрі спалахнув Hyundai Sonata

21-го травня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що, на вулиці Робочій Чечелівського району міста Дніпро, горить автомобіль.

По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що під час руху автошляхом, спалахнув автомобіль «Hyundai Sonata».

Займання локалізовано о 18:25 та ліквідовано о 18:32.

Загиблих та травмованих немає.

Вогнем пошкоджено моторний відсік та лобове скло легковика на площі 2 кв.м.

До ліквідації пожежі залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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