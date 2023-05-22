П’ятеро рятувальників боролися з вогнем: у Дніпрі спалахнув Hyundai Sonata

По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що під час руху автошляхом, спалахнув автомобіль «Hyundai Sonata».
Займання локалізовано о 18:25 та ліквідовано о 18:32.
Загиблих та травмованих немає.
Вогнем пошкоджено моторний відсік та лобове скло легковика на площі 2 кв.м.
До ліквідації пожежі залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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