П’ятеро поранених: окупанти знову вдарили по Нікополю

Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко повідомив, що вранці армія рф знову била по Нікопольщині.
Внаслідок ударів по місту Нікополь поранені п’ятеро людей. Двоє з них побачили, як перед їх автівкою розірвався ворожий російський снаряд.
У місті пошкоджені будинки, дитсадок та приватні підприємства.Елизавета Бельмас
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За останні тижні ворожа росія нанесла десятки ракетних ударів по…
У Нікополі рятувальники врятували чоловіка, який упав у яму.
Як пройшла ніч на Дніпропетровщині.
Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Нікопольського району постраждали четверо людей.