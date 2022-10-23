П’ятеро поранених: окупанти знову вдарили по Нікополю

Окупанти сьогодні знову били по Нікопольському району.

Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко повідомив, що вранці армія рф знову била по Нікопольщині.

Внаслідок ударів по місту Нікополь поранені п’ятеро людей. Двоє з них побачили, як перед їх автівкою розірвався ворожий російський снаряд.

У місті пошкоджені будинки, дитсадок та приватні підприємства.

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