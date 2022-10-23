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П’ятеро поранених: окупанти знову вдарили по Нікополю

Сьогодні 14:48
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Окупанти сьогодні знову били по Нікопольському району.

Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко повідомив, що вранці армія рф знову била по Нікопольщині.

Внаслідок ударів по місту Нікополь поранені п’ятеро людей. Двоє з них побачили, як перед їх автівкою розірвався ворожий російський снаряд.

У місті пошкоджені будинки, дитсадок та приватні підприємства.

Новости Днепра про П'ятеро поранених: окупанти знову вдарили по Нікополю

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Новости Днепра про П'ятеро поранених: окупанти знову вдарили по Нікополю

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Новости Днепра про П'ятеро поранених: окупанти знову вдарили по Нікополю

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Новости Днепра про П'ятеро поранених: окупанти знову вдарили по НікополюУкраїнська

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