П’яний водій з мачете роз’їджав дорогами Кривого Рогу

Днями патрульні Кривого Рогу в автівці нетверезого водія виявили предмет, схожий на холодну зброю — мачете.
Про це повідомляє у Telegram Патрульна поліція Кривого Рогу.
Патрулюючи в Центрально-Міському районі, інспектори зупинили автомобіль Toyota. Під час спілкування з водієм поліцейські виявили явні ознаки сп’яніння.
31-річному керманичу інспектори запропонували пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку. Водій відмовився.
Під час поверхневої перевірки автівки в салоні авто виявили предмет, схожий на холодну зброю — мачете.
На порушника склали адміністративні матеріали за керування у стані сп’яніння (стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Наразі на водія чекає суд.
На місце події також викликали слідчих поліції.
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