П’яний водій з мачете роз’їджав дорогами Кривого Рогу

Нетверезого водія з холодною зброєю зупинили в Кривому Розі.

Днями патрульні Кривого Рогу в автівці нетверезого водія виявили предмет, схожий на холодну зброю — мачете.

Про це повідомляє у Telegram Патрульна поліція Кривого Рогу.

Патрулюючи в Центрально-Міському районі, інспектори зупинили автомобіль Toyota. Під час спілкування з водієм поліцейські виявили явні ознаки сп’яніння.

31-річному керманичу інспектори запропонували пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку. Водій відмовився.

Під час поверхневої перевірки автівки в салоні авто виявили предмет, схожий на холодну зброю — мачете.

На порушника склали адміністративні матеріали за керування у стані сп’яніння (стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Наразі на водія чекає суд.

На місце події також викликали слідчих поліції.

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