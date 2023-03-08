П’яний водій протаранив карету швидкої допомоги на Дніпропетровщині (ФОТО)

П’яний водій «Хонда Акорд» протаранив карету швидкої допомоги. Усі медпрацівники, які здійснювали міжлікарняне перевезення, отримали травми, повідомляє директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.
У молодшої медичної сестри забій м’яких тканин голови, у фельдшера – забій грудної клітини, передньої черевної стінки зліва, а у водія – забій лівого плечового суглобу.
Патрульні поліцейські, які прибули на місце виклику, з’ясували, що у водія в крові було 1,8 проміле алкоголю.
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