П’яний автомийник вкрав BMW клієнта та потрапив на ньому в ДТП на Дніпропетровщині

У Кам'янському на Дніпропетровщині автомийник вкрав авто клієнта.

Клієнт залишив авто BMW 3 series 328D для хімчистки салону перед продажем. Автомийник, який хильнув зайвого та не мав водійського посвідчення, викрав автомобіль та в’їхав на ньому у стовп.

Про це йдеться у вироці Заводського суду міста Дніпродзержинськ (назва суду не декомунізована).

Під час суду чоловік пояснив, що автівку “позичив”, бо йому зателефонувала дружина, яка хворіє на цукровий діабет і поскаржилася на погане самопочуття. Таксі викликати автомийник не зміг, тому вирішив поїхати на чужій машині.

Втім, чоловік зміг проїхати лише 100 метрів, після чого не впорався з керуванням і влетів у стовп біля музею. З автомийником все добре, він не постраждав, але йому довелося заплатити 323 тисячі гривень за ремонт автівки.

Спочатку суд призначив чоловіку покарання у вигляді ув’язнення на п’ять років, але зважаючи на те, що підсудний відшкодував збитки та покаявся, пом’якшив вирок, замінивши його на іспитовий термін в один рік.