Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • П’яний автомийник вкрав BMW клієнта та потрапив на ньому в ДТП на Дніпропетровщині

П’яний автомийник вкрав BMW клієнта та потрапив на ньому в ДТП на Дніпропетровщині

Сьогодні 11:24
просмотров

У Кам'янському на Дніпропетровщині автомийник вкрав авто клієнта.

Новости Днепра про П'яний автомийник вкрав BMW клієнта та потрапив на ньому в ДТП на Дніпропетровщині

Клієнт залишив авто BMW 3 series 328D для хімчистки салону перед продажем. Автомийник, який хильнув зайвого та не мав водійського посвідчення, викрав автомобіль та в’їхав на ньому у стовп. 

Про це йдеться у вироці Заводського суду міста Дніпродзержинськ (назва суду не декомунізована). 

Під час суду чоловік пояснив, що автівку “позичив”, бо йому зателефонувала дружина, яка хворіє на цукровий діабет і поскаржилася на погане самопочуття. Таксі викликати автомийник не зміг, тому вирішив поїхати на чужій машині. 

Втім, чоловік зміг проїхати лише 100 метрів, після чого не впорався з керуванням і влетів у стовп біля музею. З автомийником все добре, він не постраждав, але йому довелося заплатити 323 тисячі гривень за ремонт автівки. 

Спочатку суд призначив чоловіку покарання у вигляді ув’язнення на п’ять років, але зважаючи на те, що підсудний відшкодував збитки та покаявся, пом’якшив вирок, замінивши його на іспитовий термін в один рік.

Читайте також:

Новости Днепра про П'яний автомийник вкрав BMW клієнта та потрапив на ньому в ДТП на ДніпропетровщиніУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі через відключення світла знизився тиск подачі води на низці вулиць: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:04
    У Дніпрі через відключення світла знизився тиск подачі води на низці вулиць: адреси

    У Дніпрі в черговий раз виникли проблеми з водопостачанням через…

    У Дніпрі 3-річна дитина випала з вікна десятого поверху: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:41
    У Дніпрі 3-річна дитина випала з вікна десятого поверху: коментар поліції

    У Дніпрі в Амур-Нижньодніпровському районі маленька дитина випала з вікна…

    У Дніпрі на Перемозі збили дівчину — лежала в калюжі крові: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:49
    У Дніпрі на Перемозі збили дівчину — лежала в калюжі крові: коментар поліції

    У Дніпрі на проспекті Героїв сталася аварія, внаслідок якої постраждала…

    У Дніпрі сьогодні світла буде більше, але не у всіх: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:02
    У Дніпрі сьогодні світла буде більше, але не у всіх: адреси

    Сьогодні, 6 червня, у Дніпрі електропостачання можуть не відключати, однак…

    Наверх