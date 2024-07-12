“Ознаки стійкого фекального забруднення”: у Дніпрі перевірили воду на неофіційних пляжах

Чотири пляжі на лівому березі мають проблеми.

Попри війну й обстріли містяни все одно приходять на пляжі міста. Зокрема, багато відпочивальників біля водойм на лівому березі. Днями фахівці традиційно провели перевірку якості води на 11 пляжних зонах лівого берега, повідомив місцевий депутат Дмитро Киселевський.

Воду на пляжах перевіряли за 7 основними показниками: інтенсивність запаху, концентрація кисню (ХСК), визначення розчиненого кисню біологічним та хімічними методами, рівень коліфагів, рівень лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП), патогенні ентеробактерії.

Проби води з 4 пляжів насторожують.

Отже, результати такі:

Озеро Котлован (Райончик) – показники у межах норми;

Пляж парку Сагайдак (ж/м Мануйлівський) – показники у межах норми;

Пляж в Одинківці (Одинківка) – показники у межах норми;

Пляж в парку культури та відпочинку “Придніпровський” (Придніпровськ) – показники у межах норми;

Зона купання на Фрунзенському (ж/м Ломовський) – показники у межах норми.

Пляж “Мойка” на Шляховій (Ксенівка) – показники у межах норми;

Зона купання в районі Інтеркорну (ж/м Південний) – показники у межах норми;

Проблемних зон відпочинку чотири.

Пляж на Сонячному (ж/м Сонячний) – хімічні показники у межах норми, у біологічних дослідженнях відхилення – ознаки стійкого фекального забруднення;

Озеро Куряче (поруч з Лівобережним-3) – хімічні показники у межах норми, у біологічних дослідженнях відхилення – ознаки стійкого фекального забруднення;

Пляж в районі Новобогородицької фортеці (сел. Шевченко) – хімічні показники у межах норми, у біологічних дослідженнях відхилення – ознаки стійкого фекального забруднення;

Пляж в районі Самарського мосту (в районі сел. Шевченко) – хімічні показники у межах норми, у біологічних дослідженнях відхилення – ознаки стійкого фекального забруднення;

Тому відпочивальникам варто звернути увагу на цю інформацію та обрати пляжі, де порушень немає.

Нагадаємо, через воєнний стан наразі діє заборона купання у річці Дніпро та інших водоймах нашого міста.

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