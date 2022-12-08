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Ожеледиця паралізувала Дніпро: як їздять маршрутки

Сьогодні 09:37
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У Дніпрі через ожеледицю транспортний колапс.
Новости Днепра про Ожеледиця паралізувала Дніпро: як їздять маршрутки

 

У четвер 8 грудня, як і обіцяли синоптики на дорогах ожеледиця. Через мороз та дощ місто перетворилося на ковзанку. Дороги посипають, але ситуація складна. 

Через погані погодні умови та велику кількість ДТП на дорогах, частина маршрутів громадського транспорту зупинили свою роботу або працює в оперативному режимі з великими інтервалами.

Маршрутки якщо і їдуть, то дуже повільно.

Перш за все, це стосується маршрутів, що рухаються пр. Д.Яворницького, пр. Гагаріна, пр. Богдана Хмельницького, вул. Робоча, вул.Кротова, вул. Космічна. Тут ситуація найскладніша. 

Через ДТП на перехресті вул. Марії Лисиченко / вул. Терещенківська тимчасово ускладнюється рух транспорту з ЛБ-3 до центру.

З автомобільним транспортом не краще, машини заносить на дорогах, навіть коли вони їдуть повільно. Тому якщо ви ще не виходили на вулицю і можете сьогодні посидіти вдома – краще зробіть це. 

Новости Днепра про Ожеледиця паралізувала Дніпро: як їздять маршрутки

 

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Новости Днепра про Ожеледиця паралізувала Дніпро: як їздять маршруткиУкраїнська

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