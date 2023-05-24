Отримав удар струмом: у Кривому Розі на підприємстві “АрселорМіттал” загинув робітник

Про це повідомляє прес-служба підприємства.
Працівник, який виконував обов’язки начальника дільниці, отримав удар струмом 23 травня. На місце були викликані фельдшери підприємства та міська «швидка допомога», але реанімаційні заходи не дали результатів.
Наразі створена спеціальна комісія проводить розслідування, що забезпечують безпечні умови праці на виробництві, а також встановити причини та обставини цього інциденту.
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