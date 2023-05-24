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  • Отримав удар струмом: у Кривому Розі на підприємстві “АрселорМіттал” загинув робітник

Отримав удар струмом: у Кривому Розі на підприємстві “АрселорМіттал” загинув робітник

Сьогодні 21:15
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На підприємстві "АрселлорМіттал Кривий Ріг" в цеху мереж і підстанцій гірничого департаменту загинув робітник.

Новости Днепра про Отримав удар струмом: у Кривому Розі на підприємстві

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Працівник, який виконував обов’язки начальника дільниці, отримав удар струмом 23 травня. На місце були викликані фельдшери підприємства та міська «швидка допомога», але реанімаційні заходи не дали результатів.

Наразі створена спеціальна комісія проводить розслідування, що забезпечують безпечні умови праці на виробництві, а також встановити причини та обставини цього інциденту.

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