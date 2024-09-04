Отримав отруєння та опіки ніг: на Дніпропетровщині з охопленої вогнем квартири врятували чоловіка

У Марганці з палаючої квартири врятували чоловіка. Постраждалого передали медикам. Про це повідомляють у ДСНС.
Вдень 4 вересня надійшло повідомлення про пожежу в одному з помешкань багатоповерхівки, на Східному кварталі у місті Марганець Нікопольського району.
У квартирі, яка знаходиться на четвертому поверсі будинку, зайнялося домашнє майно.Всередині задимленого помешкання рятувальники виявили чоловіка 1964 року народження, який отримав опіки ніг та отруєння продуктами горіння.
Надзвичайники винесли його на свіже повітря та передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації.
До гасіння займання залучено 9 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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