Отримала нагороду від МВС: маленька дніпрянка грає на сопілці, щоб допомогти ЗСУ

7-річна Соломія Реут на вулицях Дніпра грає на сопілці, щоб зібрати гроші на армію. За це вона отримала нагороду від МВС, повідомляють у поліції охорони.

Зараз її тато на фронті, тож школярка допомагає волонтерам. Завдяки їй вдалося придбати на фронт бронежилети, аптечки та каски.

На сопілці Соломія грає понад пів року та виконує в основному народні українські пісні та Гімн України.

Маленька музикантка каже, що мріє не лише зібрати багато грошей на потреби ЗСУ, а й популяризувати народний духовий інструмент — сопілку.

За її здобутки під час патріотичної акції “Діти-герої” український співак Wellboy подарував Соломії нову сопілку.

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