Отримала нагороду від МВС: маленька дніпрянка грає на сопілці, щоб допомогти ЗСУ

Зараз її тато на фронті, тож школярка допомагає волонтерам. Завдяки їй вдалося придбати на фронт бронежилети, аптечки та каски.
На сопілці Соломія грає понад пів року та виконує в основному народні українські пісні та Гімн України.
Маленька музикантка каже, що мріє не лише зібрати багато грошей на потреби ЗСУ, а й популяризувати народний духовий інструмент — сопілку.
За її здобутки під час патріотичної акції “Діти-герої” український співак Wellboy подарував Соломії нову сопілку.
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