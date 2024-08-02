Отруйні павуки на Дніпропетровщині: як розпізнати укус та що робити

У Дніпропетровському обласному ЦКПХ повідомили, що із початку року 13 українців звернулося до медиків за допомогою після укусу павуків. Стаціонарно лікувалися шестеро, жодного летального випадку внаслідок укусу павуків із початку 2024 року в Україні зафіксовано не було.
В Дніпропетровській області цього року також зареєстрували декілька випадків, всі пацієнти одужали.
Зауважимо, що цього року у різних регіонах України, у тому числі й Дніпропетровщина, все частіше помічають отруйних павуків. Зокрема у липні місцеві помітили отруйного жовтого павука, а у червні – отруйного павука-мокрицю.
Про укус павука можуть свідчити:
Якщо ви помітили такі симптоми, медики рекомендують:
Важливо розрізняти види павуків адже деякі з них можуть бути вкрай небезпечними. Зокрема такими є каракурт, тарантул, жовтосумий павук. Отже, якщо ви зустрілися із отруйним павуком, – зберігайте спокій та зверніться до лікаря.
Нещодавно у Міністерстві охорони здоров’я спростували міф про нашестя павуків на території України.
Відповідну публікацію оприлюднили у своєму офіційному Telegram-каналі.
Насправді масових звернень про укуси павуків в Україні не було, про це свідчать і вищезазначені дані.
Єдиний випадок – укус павука каракурта в Одеській області. Постраждалий наразі отримує необхідну допомогу в лікарні, і його стан стабільний, – зазначили в дописі.
Також зауважили, що цього року через аномальну спеку павуки дійсно активізувались. Однак не більше того.
Випадки, коли укуси найотруйнішого павука в Україні призводять до смерті, практично не трапляються.
Нагадаємо, раніше ми писали: Перекрутили слова української лікарки: в Україні розповсюджують черговий фейк.
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