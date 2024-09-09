Освідчитися та одружитися тепер можна у два кліки: як скористатися новою послугою в “Дії”

В Україні тепер можна укладати шлюб по відеозв'язку.

Відсьогодні в Україні освідчуватися та одружуватися можна через смартфон – у Дії запустили нову послугу, яка надає можливість укладення шлюбу онлайн.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.

У додатку “Дія” відтепер доступна нова послуга – шлюб онлайн.

Україна продовжує задавати тренди на цифровізацію всьому світові. Запустили перший офіційний шлюб по відеозвʼязку в Дії. Це революційний сервіс, який повністю змінює підхід до надання державних послуг. Одружуйтеся в будь-якому куточку країни чи світу та за будь-яких обставин, адже любов варта всього, – йдеться в публікації.

Відтепер, аби одружитися, не потрібно нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файлик тощо. Нова послуга дозволяє:

подати заяву про шлюб;

обрати дату церемонії;

змінити/залишити прізвище;

одружитися по відеозв’язку.

Весь процес триватиме до 30 хвилин, а свідоцтво про шлюб автоматично підтягнеться в Дію протягом доби після укладення шлюбу. Оригінал документу можна отримати поштою або кур’єром.

На цьому функціонал не закінчується, пропозицію руки та серця також можна робити через “Дію” – потрібно лише відправити повідомлення своєму партнеру чи партнерці, після чого йому/їй прийде сповіщення. Очікувати на відповідь можна протягом двох тижнів.

Як це зробити?

Через додаток зайдіть у Сервіси – Шлюб онлайн;

оберіть “Зробити пропозицію” та надішліть сповіщення вашій половинці через будь-який месенджер;

кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів.

Після згоди закоханим буде надано 12 годин задля надання власних даних для заяви, потім система запропонує вільні дати (найближчі для церемонії будуть за 5 днів).

Якщо раптом передумали, скасувати церемонію також можна через додаток.

Стати цифровим подружжям можна, якщо ви:

повнолітній громадянин України;

маєте верифікований податковий номер;

маєте в “Дії” ID-картку чи закордонний паспорт;

не перебуваєте в іншому шлюбі;

якщо розлучені – про це є дані в реєстрі.

Аби почати користуватися новою послугою потрібно спочатку оновити додаток “Дія”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у “Дії” можна буде дізнатися причини відмови у перереєстрації авто.

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