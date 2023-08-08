Останній шанс на порятунок: у Дніпрі рятують кішку, яка через травму не може їсти та пити

Історію кішки розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик.
За словами Ольги, кішку Глорію збила машина. Внаслідок сильного удару тварина важко травмувалася. У неї забій мозку, травма лапи та синці по всьому тілу. Проте це не найстрашніше. У неї травмована щелепа, через що чотирилапа не може самостійно їсти та понад три тижні харчується через зонд.
Ми уже розповідали про Глорію. За словами волонтерки, кішку вдалося витягти з того світу та стабілізувати її стан, але без подальшого лікування вона приречена на смерть.
Ветеринари припускають, що у тварини пошкоджений жувальний суглоб. Наразі треба провести діагностику та відвідати травматолога-невропатолога, щоб підтвердити чи спростувати діагноз. Далі на кішку чекає операція. Якщо її не зробити, то Глорію доведеться приспати, адже чотирилапа скоро не зможе не тільки їсти, а навіть пити.
Волонтерка просить небайдужих людей допомогти Глорії. За попередніми підрахунками лікування обійдеться в 10 тисяч гривень.
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