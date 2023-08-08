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  • Останній шанс на порятунок: у Дніпрі рятують кішку, яка через травму не може їсти та пити

Останній шанс на порятунок: у Дніпрі рятують кішку, яка через травму не може їсти та пити

Сьогодні 18:41
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У Дніпрі вдруге потребує допомоги кішка, яка через травму втратила здатність їсти та пити.

Новости Днепра про Останній шанс на порятунок: у Дніпрі рятують кішку, яка через травму не може їсти та пити

Історію кішки розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик. 

За словами Ольги, кішку Глорію збила машина. Внаслідок сильного удару тварина важко травмувалася. У неї забій мозку, травма лапи та синці по всьому тілу. Проте це не найстрашніше. У неї травмована щелепа, через що чотирилапа не може самостійно їсти та понад три тижні харчується через зонд. 

Ми уже розповідали про Глорію. За словами волонтерки, кішку вдалося витягти з того світу та стабілізувати її стан, але без подальшого лікування вона приречена на смерть.

Новости Днепра про Останній шанс на порятунок: у Дніпрі рятують кішку, яка через травму не може їсти та пити

Ветеринари припускають, що у тварини пошкоджений жувальний суглоб. Наразі треба провести діагностику та відвідати травматолога-невропатолога, щоб підтвердити чи спростувати діагноз. Далі на кішку чекає операція. Якщо її не зробити, то Глорію доведеться приспати, адже чотирилапа скоро не зможе не тільки їсти, а навіть пити. 

Волонтерка просить небайдужих людей допомогти Глорії. За попередніми підрахунками лікування обійдеться в 10 тисяч гривень. 

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для кішечки Глорії”

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Новости Днепра про Останній шанс на порятунок: у Дніпрі рятують кішку, яка через травму не може їсти та питиУкраїнська

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