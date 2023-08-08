Останній шанс на порятунок: у Дніпрі рятують кішку, яка через травму не може їсти та пити

У Дніпрі вдруге потребує допомоги кішка, яка через травму втратила здатність їсти та пити.

Історію кішки розповіла зооволонтерка Ольга Уманчик.

За словами Ольги, кішку Глорію збила машина. Внаслідок сильного удару тварина важко травмувалася. У неї забій мозку, травма лапи та синці по всьому тілу. Проте це не найстрашніше. У неї травмована щелепа, через що чотирилапа не може самостійно їсти та понад три тижні харчується через зонд.

Ми уже розповідали про Глорію. За словами волонтерки, кішку вдалося витягти з того світу та стабілізувати її стан, але без подальшого лікування вона приречена на смерть.

Ветеринари припускають, що у тварини пошкоджений жувальний суглоб. Наразі треба провести діагностику та відвідати травматолога-невропатолога, щоб підтвердити чи спростувати діагноз. Далі на кішку чекає операція. Якщо її не зробити, то Глорію доведеться приспати, адже чотирилапа скоро не зможе не тільки їсти, а навіть пити.

Волонтерка просить небайдужих людей допомогти Глорії. За попередніми підрахунками лікування обійдеться в 10 тисяч гривень.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для кішечки Глорії”

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