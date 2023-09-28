Останній раз бачили біля жіночого монастиря: на Дніпропетровщині розшукують 57-річного чоловіка

Потрібна ваша допомога!

У Кам’янському безвісти зник 57-річний В’ячеслав Савенко.

19 вересня чоловік пішов з дому, останній раз його бачили о 13:00 біля Свято-Покровського жіночого монастиря. Після цього він зник.

Про це повідомили волонтери Пошуково-рятувального загону «Мілена». Їм дуже потрібна допомога у пошуках.

Прикмети: зріст 164-166 см, худорлявий, коротке сиве волосся, зелені очі.

Був одягнений: темно-синя з двома білими смугами футболка з довгим рукавом, сині джинси, коричневі кросівки з білими шнурками.

Якщо ви бачили В’ячеслава чи знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 068-777-01-12 чи 102.

Крім того, зараз волонтери шукають добровольців для пошуку на місцевості. Якщо у вас є бажання доєднатися та допомогти, звертайтеся за телефоном: 096-381-15-84, Юлія.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині поліція розшукує 86-річну бабусю.

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