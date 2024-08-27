Останній літній вікенд: куди піти в Дніпрі на вихідних

В останній вікенд літа в Дніпрі проведуть низку івентів.

30 серпня

18.00 – Балет «Тисяча і одна ніч» у Дніпровському академічному театрі опери та балету

18.00 – комедія «Занадто одружений ТАКСИСТ» у Дніпровському академічному театрі драми та комедії

31 серпня

10.00 – 18.00 – екскурсія для всієї родини до Музею «Машини Часу»

10.00 – 18.00 – виставка творів та живопису у Дніпровському художньому музеї, вул. Шевченка, 21

11.00 – музична казка «Хто на світі найхитріший» у Дніпропетровському академічному обласному українському молодіжному театрі

14.00 – квест-екскурсія “У пошуках Дніпровських солодощів” у Музеї історії Дніпра, вул. Воскресенська, 14

16.00 – пішохідна екскурсія “Дніпро академічний”! –

“Мандруй Дніпром. Офіційні міські туристичні маршрути”! тривалість: 2 год.

Старт: площа Соборна, 2

Фініш: на розі просп. Яворницького та вул. Гоголя

16.00 – вистава «Барбер Шоу» у Дніпровському академічному театрі драми та комедії

17.00 – комедія «Шалена лікарня або скелетик у шафці» у Дніпропетровському академічному обласному українському молодіжному театрі

18.00 – JAZZ STEP DANCE. Анастасія Павлішина & DNIPRO BIG BAND у рамках проєкту «ФІЛАРМОНІЯ ДЖАЗУ» у Дніпропетровської філармонії ім. Леоніда Когана

1 вересня

12.00 – Вересневий бал! Дитячий симфонічний концерт у літньому театрі парку ім. Т. Г. Шевченка

16.00 – комедія у ритмі танго «Спальня Сальвадора» у Дніпровському академічному театрі драми та комедії

17.00 – сучасна опера «Хитрий лис» у Дніпровському академічному театрі опери та балету

17.00 – Cимфонічний концерт оркестру Дніпропетровської філармонії ім. Леоніда Когана у літньому театрі парку ім. Т. Г. Шевченка

Частина із заходів безплатна, але на деякі локації можна потрапити лише оплативши вхідний квиток.

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