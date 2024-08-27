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Останній літній вікенд: куди піти в Дніпрі на вихідних

Сьогодні 16:51
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В останній вікенд літа в Дніпрі проведуть низку івентів. 

Новости Днепра про Останній літній вікенд: куди піти в Дніпрі на вихідних

30 серпня

18.00 – Балет «Тисяча і одна ніч» у Дніпровському академічному театрі опери та балету
18.00 – комедія «Занадто одружений ТАКСИСТ» у Дніпровському академічному театрі драми та комедії

31 серпня

10.00 – 18.00 – екскурсія для всієї родини до Музею «Машини Часу»
10.00 – 18.00 – виставка творів та живопису у Дніпровському художньому музеї, вул. Шевченка, 21
11.00 – музична казка «Хто на світі найхитріший» у Дніпропетровському академічному обласному українському молодіжному театрі
14.00 – квест-екскурсія “У пошуках Дніпровських солодощів” у Музеї історії Дніпра, вул. Воскресенська, 14
16.00 – пішохідна екскурсія “Дніпро академічний”! –
“Мандруй Дніпром. Офіційні міські туристичні маршрути”! тривалість: 2 год.
Старт: площа Соборна, 2
Фініш: на розі просп. Яворницького та вул. Гоголя
16.00 – вистава «Барбер Шоу» у Дніпровському академічному театрі драми та комедії
17.00 – комедія «Шалена лікарня або скелетик у шафці» у Дніпропетровському академічному обласному українському молодіжному театрі
18.00 – JAZZ STEP DANCE. Анастасія Павлішина & DNIPRO BIG BAND у рамках проєкту «ФІЛАРМОНІЯ ДЖАЗУ» у Дніпропетровської філармонії ім. Леоніда Когана

1 вересня

12.00 – Вересневий бал! Дитячий симфонічний концерт у літньому театрі парку ім. Т. Г. Шевченка
16.00 – комедія у ритмі танго «Спальня Сальвадора» у Дніпровському академічному театрі драми та комедії
17.00 – сучасна опера «Хитрий лис» у Дніпровському академічному театрі опери та балету
17.00 – Cимфонічний концерт оркестру Дніпропетровської філармонії ім. Леоніда Когана у літньому театрі парку ім. Т. Г. Шевченка

Частина із заходів безплатна, але на деякі локації можна потрапити лише оплативши вхідний квиток. 

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Новости Днепра про Останній літній вікенд: куди піти в Дніпрі на вихіднихУкраїнська

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