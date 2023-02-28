Останки пролежали багато років: у Кривому Розі знайшли людські останки

У понеділок, 27 лютого, близько 16:20 у провулку Поштовому загорівся старий будинок. Ліквідувавши пожежу, рятувальники натрапили на череп та кістки людини.
Як установив судмедексперт, давність знайдених останків становить уже кілька років.
Причина смерті та особа померлого встановлюються.
Попередня правова кваліфікація – ч. 1 ст. 115 КК України (навмисне вбивство).
Источник: «Дніпро Оперативний»
Читайте також:
Автор:
Увечері вівторка агресор знову вдарив із важкої артилерії по Нікополю.
У Нікополі під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили чоловіка без…
У Дніпрі на вулиці Янтарній п'яний водій за кермом Volkswagen…
У Кривому Розі зник 22-річний Олександр Манейло. Хлопець має важку…