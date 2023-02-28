Пролежали багато років: у Кривому Розі знайшли людські останки

У Кривому Розі після пожежі в покинутому будинку виявили людські останки.

У понеділок, 27 лютого, близько 16:20 у провулку Поштовому загорівся старий будинок. Ліквідувавши пожежу, рятувальники натрапили на череп та кістки людини.

Як установив судмедексперт, давність знайдених останків становить уже кілька років.

Причина смерті та особа померлого встановлюються.

Попередня правова кваліфікація – ч. 1 ст. 115 КК України (навмисне вбивство).

Источник: «Дніпро Оперативний»

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