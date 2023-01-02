Залишились дружина, син та мати: загинув 41-річний воїн з Дніпропетровщини

Олександр Шкапін народився 30 листопада 1981 року. Упродовж 2000-2001 років проходив строкову військову службу. 7 вересня був призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі й стримування збройної агресії.
Панахида відбудеться 2 січня об 11:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул.С.Слісаренка, 34). Поховають воїна о 12.00 на Алеї Героїв військового кладовища по вул.Весняній.
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