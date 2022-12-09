Оскаженіла через обстріли: на Нікопольщині собака покусала всю родину

На Нікопольщині собака покусала своїх господарів.

Як розповіла медик Валентина Марченко, на Нікопольщині пес покусав своїх господарів.

Нещодавно домашній пес покусав цілу родину. Виклик надійшов з одного із селищ Нікопольського району. Прибувши на виклик, фельдшери побачили трьох постраждалих. Сімейне подружжя – чоловік 68 років, жінка 64 років та їхній син – чоловік 45 років.

Найбільше постраждала жінка, у неї множинні укуси на обох передпліччях, на правій кисті, відкритий перелом кісток лівого передпліччя та травма пальця. У її чоловіка також рани передпліччя та множинні укуси.

Подружжю обробили рани засобами проти сказу, зробили знеболення та забрали до місцевої лікарні. Їхній син залишився вдома, за порадою лікарів він промив рани господарським милом під проточною водою. Чоловік пообіцяв звернутися до сімейного лікаря.

Господарі розповіли, що пес з дитинства був агресивним та не любив їхнього сина. У той день чоловік навідався до батьків і тільки-но зайшов у двір, як на нього накинулася собака. Вівчарка оскаженіла і почала кидатися на хазяїв, хоча ніколи такого не робила.

Родині вдалося втекти з подвір’я та побігти за допомогою до сусідів, які викликали лікарів. Крім цього, вони подзвонили дільничному поліцейському, бо собака продовжувала гавкати, рвала хвіртку і намагалася перескочити через паркан. Господарі припускають, що агресія собаки зросла в зв’язку з постійними обстрілами селища, в якому вони живуть.

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