Орендатор закрив у квартирі: у Кривому Розі в оселі знайшли тварин, схожих на скелети

Собака та цуценя опинились замкнені в оселі.

У Кривому Розі у квартирі, яка здавалася в оренду, знайшли тварин у жахливому стані.

Про це розповіли на сторінці Instagram місцевого волонтерського центру допомоги тваринам.

До нас поздвонив чоловік у повному шоці… Він здавав свою квартиру хлопцю, і той вже місяць не виходить на зв’язок, – повідомили у публікації.

Коли власник оселі приїхав та зламав двері, усередині знайшов собаку та цуценя.

На оприлюдненому відео показали собаку, яка схудла настільки, що вже схожа на скелет, та ймовірно її дитину, яка вже знаходиться на грані полусмерті – не видає звуків і не рухається, тяжко дихає. Ймовірно, власник намагався напоїти цуцика, однак не вдалося – тварина занадто виснажена.

За словами волонтерів, які приїхали на місце, квартира у дуже занедбаному стані. Виявилось, що тварини цілий місяць просиділи закриті, в темряві, без їжі та води. Можна сказати, що вони дивом досі залишилися живими.

Як кажуть волонтери, на звуки, які видавали тварини, ніхто із сусідів не реагував.

“Ми разом Кривий Ріг” просить про допомогу врятувати життя тваринам. Детальніше – у їхньому Instagram.

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