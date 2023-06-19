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  • ОПГ на Дніпропетровщині: поліцейські вилучили 15 кг канабісу та боєприпаси

ОПГ на Дніпропетровщині: поліцейські вилучили 15 кг канабісу та боєприпаси

Сьогодні 20:30
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На Дніпропетровщині поліцейські затримали учасників організованого наркоугруповання, які налагодили вирощування та збут канабісу.

Новости Днепра про ОПГ на Дніпропетровщині: поліцейські вилучили 15 кг канабісу та боєприпаси

В ході 26 обшуків вилучено 15 кг канабісу, 3,3 тис. кущів конопель, 4 гранати, рушницю та інші речові докази.

Злочинну групу у складі чотирьох чоловіків викрили поліцейські Синельниківського РУП. В ході досудового розслідування вони встановили, що на території району діє організована злочинна група, яка спеціалізується на вирощуванні та збуті канабісу.

Правоохоронці задокументували діяльність 60-річного організатора групи, який залучив до збуту марихуани ще трьох жителів Синельниківського району. За місцями їх мешкання відбулися 26 одночасних санкціонованих обшуків, в ході яких вилучено понад 3,3 тис. кущів конопель, мішки, ємкості і згортки із сушеною та подрібненою наркотичною речовиною, а також транспортні засоби наркоторговців та гроші, здобуті злочинним шляхом. Також один із наркозбувачів зберігав 4 гранати РГД-5, набої до підствольного гранатомету ВОГ-25 та патрони.

За результатами обшуків відомості внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Лідера групи та його спільників затримано в порядку ст. 208 КПК, їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Слідчі заходи відбулися 15 червня спільно зі співробітниками відділу УСБУ в м. Павлоград, за процесуальним керівництвом Синельниківської окружної прокуратури.

Новости Днепра про ОПГ на Дніпропетровщині: поліцейські вилучили 15 кг канабісу та боєприпаси

Новости Днепра про ОПГ на Дніпропетровщині: поліцейські вилучили 15 кг канабісу та боєприпаси

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Новости Днепра про ОПГ на Дніпропетровщині: поліцейські вилучили 15 кг канабісу та боєприпасиУкраїнська Новости Днепра про ОПГ на Дніпропетровщині: поліцейські вилучили 15 кг канабісу та боєприпасиРусский

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