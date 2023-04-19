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Оперативна ситуація у Дніпрі із водою: офіційно

Сьогодні 19:45
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Сьогодні через планові роботи ЦЕК у Дніпрі було зупинено підвищувальну насосну станцію по бульвару Зоряний.

Новости Днепра про Оперативна ситуація у Дніпрі із водою: офіційно

З 08:00 до 17:00 залишалися без води жителі  бульвару Зоряний, 1, 1д  та  Запорізького шосе, 2а, 4, 10, 16.

Станом на 18:00 електроживлення підвищувальної насосної станції (ПНС) відновлено,  водопостачання за вище зазначеними адресами налагоджено.

Всі комунальні служби міста продовжують працювати безперервно, аби забезпечити надійну роботу своїх підприємств та надання послуг містянам.

Комунальники завершили аварійні роботи по просп. Богдана Хмельницького,7. Подачу води жителям вул. Пугачова відновлено.

Два дні поспіль тривають аварійні роботи по  вул. Десантна, 3, через що припинено водопостачання по вул. Десантна, 1-23.

Станом на 18:00 бригада КП «Дніпроводоканал» все ще працює на цьому об’єкті.

Комунальники докладають максимальних зусиль, аби завершити роботи і відновити подачу води.

Сьогодні по обіді стало відомо про пошкодження водопроводу по вул. Слави, 73. Тимчасово припинено водопостачання по вул. Слави, 63-99. Комунальники планують провести ремонтні роботи на об’єкті завтра.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради: 

  • (056) 732-12-12 
  • (095) 732-12-12 
  • (096) 732-12-12 
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Оперативна ситуація у Дніпрі із водою: офіційноУкраїнська Новости Днепра про Оперативна ситуація у Дніпрі із водою: офіційноРусский

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