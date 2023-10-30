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Опалювальний сезон ще не почався, а мешканці Дніпра вже заборгували 1,2 млрд грн

Сьогодні 12:57
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Опалювальний сезон у Дніпрі має початися на початку листопада, але містяни вже заборгували за спожите тепло 1,2 мільярди гривень.

Новости Днепра про Опалювальний сезон ще не почався, а мешканці Дніпра вже заборгували 1,2 млрд грн

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Ми радимо відповідально ставитися до оплати послуг за тепло. Якщо споживач завинив від трьох і більше місяців – комунальне підприємство має право подати позов до суду. Аби цього не сталося, ми пропонуємо нашим абонентам оформити реструктуризацію боргу, – розповіла Анастасія Сухіна, помічниця директора КП «Теплоенерго».

Щоб оформити реструктуризацію боргу, споживачу послуг необхідно звернутися до абонентського відділу КП «Теплоенерго» за адресою: вул. Королеви Єлизавети ІІ, 15-А. З собою необхідно мати: копію паспорта та ідентифікаційного коду, довідку про склад родини та про доходи за останні 6 місяців усіх зареєстрованих повнолітніх осіб.

Реструктуризація дозволить сплачувати заборгованість на більш задовільних для платника умовах. Наприклад, меншими платежами. При цьому зникає ризик позову від КП «Теплоенерго, — додала Анастасія Сухіна.

У комунальному підприємстві наголошують, що вдале проходження опалювального сезону залежить не лише від злагодженої роботи комунальних служб, а й від своєчасної оплати за спожите тепло.

Новости Днепра про Опалювальний сезон ще не почався, а мешканці Дніпра вже заборгували 1,2 млрд грн

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпра заборгували за воду більше 800 млн грн: можна укласти договір на реструктуризацію.

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Новости Днепра про Опалювальний сезон ще не почався, а мешканці Дніпра вже заборгували 1,2 млрд грнУкраїнська Новости Днепра про Опалювальний сезон ще не почався, а мешканці Дніпра вже заборгували 1,2 млрд грнРусский

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