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Онлайн-продажі: у Кривому Розі правоохоронці викрили шахрая

Сьогодні 18:45
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Чоловік заволодів коштами принаймні 14 людей з різних регіонів країни. Остаточна кількість потерпілих буде встановлена під час розслідування.

Новости Днепра про Онлайн-продажі: у Кривому Розі правоохоронці викрили шахрая

28-річний містянин розміщував на платформі онлайн-покупок оголошення про продаж різних товарів, а після отримання передоплати або повної оплати, уривав зв’язок з покупцями.  

Санкціонований обшук за місцем мешкання та в автомобілі фігуранта відбувся 6 червня на підставі ухвали слідчого судді за участі слідчих, працівників кіберполіції та кримінальної поліції Криворізького РУП. Правоохоронці вилучили 8 мобільних телефонів, 44 сім-карти, банківські картки та комп’ютерну техніку.  Вилучені речові докази направили на проведення експертизи.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру. Слідчі дії тривають.

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