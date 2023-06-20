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Олену Матвієнко шукають вже другий тиждень: прикмети

Сьогодні 07:15
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6 червня жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась.

Новости Днепра про Олену Матвієнко шукають вже другий тиждень: прикмети

Прикмети: зріст 165-170 см, худорлявої статури, волосся світле. 

 Була одягнена у темні джинси та футболку рожеву.   

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування   Олени Матвієнко, просимо повідомити до відділення поліції № 5 Криворізького РУП або за телефонами: (096) 933 93 11, (068) 888 90 74, (098) 557 07 89 або 102.

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Новости Днепра про Олену Матвієнко шукають вже другий тиждень: прикметиУкраїнська Новости Днепра про Олену Матвієнко шукають вже другий тиждень: прикметиРусский

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