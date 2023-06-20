Олену Матвієнко шукають вже другий тиждень: прикмети

Прикмети: зріст 165-170 см, худорлявої статури, волосся світле.
Була одягнена у темні джинси та футболку рожеву.
Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування Олени Матвієнко, просимо повідомити до відділення поліції № 5 Криворізького РУП або за телефонами: (096) 933 93 11, (068) 888 90 74, (098) 557 07 89 або 102.
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