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Олександр Усик відмовився від звання чемпіона на користь бою Джошуа – Дюбуа

Сьогодні 09:32
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Український боксер та абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик відмовився від поясу IBF на користь бою між колишніми супротивниками, які у минулому програли йому бій.

Новости Днепра про Олександр Усик відмовився від звання чемпіона на користь бою Джошуа - Дюбуа

Про це він повідомив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці Instagram. 

Ентоні та Деніел, слухайте, я знаю, титул IBF важливий для вас. Назвемо це моїм подарунком для вас на 21 вересня. Слава Богу усьому. Слава Україні, – звернувся боксер.

А під відео Усик зазначив: 

Світ любить сильних. Ваш друг, беззаперечений чемпіон світу у надважкій вазі.

Наразі Деніел Дюбуа після бою з хорватом Філіпом Хрговичем визнаний “тимчасовим” чемпіоном світу, за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF). 21 вересня очікується його бій з Ентоні Джошуа, який у своєму останньому бої переміг екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну. 

Нагадаємо, 19 травня відбувся об’єднавчий бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Усиком та Ф’юрі. Український боксер, володар поясів WBA, WBO та IBO, поборов супротивника та отримав пояс IBF. 

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Новости Днепра про Олександр Усик відмовився від звання чемпіона на користь бою Джошуа - ДюбуаУкраїнська Новости Днепра про Олександр Усик відмовився від звання чемпіона на користь бою Джошуа - ДюбуаРусский

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