Олександр Усик відмовився від звання чемпіона на користь бою Джошуа – Дюбуа

Про це він повідомив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці Instagram.
Ентоні та Деніел, слухайте, я знаю, титул IBF важливий для вас. Назвемо це моїм подарунком для вас на 21 вересня. Слава Богу усьому. Слава Україні, – звернувся боксер.
А під відео Усик зазначив:
Світ любить сильних. Ваш друг, беззаперечений чемпіон світу у надважкій вазі.
Наразі Деніел Дюбуа після бою з хорватом Філіпом Хрговичем визнаний “тимчасовим” чемпіоном світу, за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF). 21 вересня очікується його бій з Ентоні Джошуа, який у своєму останньому бої переміг екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну.
Нагадаємо, 19 травня відбувся об’єднавчий бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Усиком та Ф’юрі. Український боксер, володар поясів WBA, WBO та IBO, поборов супротивника та отримав пояс IBF.
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