Окупанти зазнали великих втрат біля Херсона після удару ЗСУ, – Генштаб

Внаслідок вогневої поразки позицій противника в районі Чаплинки Херсонської області втрати окупантів склали близько 50 військовослужбовців загиблими.

Минулої доби, 27 грудня, противник завдав ракетного удару і зробив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах міста Херсон.

Противник продовжує вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямах та намагається покращити тактичне становище на Лиманському напрямку.

Наші воїни відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Майданчик та Краснополівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Перемога та Золота.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На інших напрямах противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляли райони населених пунктів Мефедівка, Товстодубове та Вовківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огірцеве та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічне, Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне, Берестове та Первомайське Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка та Коломийчиха.

На Лиманському напрямку вогневий вплив зазнали Майданчик і Діброва Луганської області, а також Ямполівка, Торське та Григорівка в Донецькій області.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Досвідчене, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку ворог стріляв районами Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку вогневу поразку зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Времівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстріли з танків та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Темирівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Дорожнянка, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Кам’янське та Плавні Запорізької.

На Херсонському напрямку противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів уздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема постраждали Червоногригорівка Дніпропетровської області; Антонівка – Херсонський та місто Херсон. Є постраждалі серед цивільного населення.

У тимчасово окупованому Севастополі загарбники активізували агітацію щодо вступу на військову службу за контрактом до Збройних сил РФ.

Українські ракетники та артилеристи минулої доби вразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки, 2 склади боєприпасів, а також важливий військовий об’єкт окупантів.

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