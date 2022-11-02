Окупанти вивозять із Херсона архівні документи та обладнають новий госпіталь, – Генштаб

Російські окупанти під час так званої "евакуації" із Херсона вивозять архівні документи місцевої адміністрації.

Триває примусова так звана евакуація цивільних жителів із населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, із населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонено.

Крім того, противник розгорнув додатковий госпіталь у районі населеного пункту Заповітне Бажання Донецької області, який наразі переповнений пораненими військовослужбовцями окупаційних військ.

Ситуація на фронтах

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони окремих напрямах. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Макіївка, Невське та Білогорівка Луганської області та Верхньокам’яне, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка Донецької області.

Минулої доби противник завдав 7 ракетних і 47 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожі удари дістали райони понад 25 населених пунктів. Серед них – Краматорськ, Миколаїв, Полтава, Микільське Запорізької області та Павлівка Донецької області.

Зберігається загроза завдання нових ударів і застосування ударних БПЛА, в тому числі і з території республіки Білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріл:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай та Сеньківка Чернігівської області та Мефедівка, Волківка, Заруцьке, Миропілля, Гірки, Юнаківка, Запсілля та Олександрівка Сумської області;

– з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай та Сеньківка Чернігівської області та Мефедівка, Волківка, Заруцьке, Миропілля, Гірки, Юнаківка, Запсілля та Олександрівка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Глибоке, Кам’янка, Ольховатка, Ненудне, Вовчанськ, Козача Лопань, Мілове, Стариця, Стрілка, Ветеринарне, Уди та Чавунівка;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Глибоке, Кам’янка, Ольховатка, Ненудне, Вовчанськ, Козача Лопань, Мілове, Стариця, Стрілка, Ветеринарне, Уди та Чавунівка; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворична, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка, Берестове, Дворічне, Греківка, Зарічне, Іванівка, Котлярівка, Макіївка, Надія, Невське, Ям;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворична, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка, Берестове, Дворічне, Греківка, Зарічне, Іванівка, Котлярівка, Макіївка, Надія, Невське, Ям; на Бахмутському напрямі – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Опитне, Зеленопілля та Майорськ;

– з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Опитне, Зеленопілля та Майорськ; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Водяне, Парасковіївка, Кам’янка, Красногорівка, Первомайське, Невельське, Нетайлове та Новомихайлівка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Водяне, Парасковіївка, Кам’янка, Красногорівка, Первомайське, Невельське, Нетайлове та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Новомайорське, Времівка, Ненудне та Парасковіївка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Новомайорське, Времівка, Ненудне та Парасковіївка; на Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільське, Малі Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Павлівка, Залізничне, Дорожнянка, Степове, Ольговське, Малинівка.

На Південнобузькому напрямку вогневої поразки зазнали районів понад 18 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Від обстрілів із РСЗВ противника постраждали місто Нікополь та село Іллінка Дніпропетровської області.

За уточненою інформацією, підтверджено втрати противника в районі населеного пункту Музиківка Херсонської області 29 жовтня. Так, внаслідок вогневої поразки знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”, до десяти одиниць іншої військової техніки ворога отримали пошкодження. У районі населеного пункту Снігурівка Миколаївської області, 30 жовтня, було знищено 12 загарбників.

Попри офіційне завершення мобілізації біля російської федерації, повістки продовжують надходити чоловікам призовного віку.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала по ворогові 33 удари. Під поразку опинилися 26 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів супротивника.

Минулої доби українські воїни збили вертоліт, 2 БПЛА типу “Орлан -10”, 6 ударних БПЛА “Шахед-136” та 2 – типу “Куб”.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони минулої доби вразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 6 інших важливих військових об’єктів противника.

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