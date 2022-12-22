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  • Окупанти випустили по Дніпропетровщині понад 50 снарядів: постраждала дівчинка

Окупанти випустили по Дніпропетровщині понад 50 снарядів: постраждала дівчинка

Сьогодні 09:00
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Російські окупанти всю ніч на 22 грудня тероризували Нікопольський район. Під приціл ворога потрапили дві громади – Червоногригорівська та Марганецька.

Новости Днепра про Окупанти випустили по Дніпропетровщині понад 50 снарядів: постраждала дівчинка

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

По мирних мешканцях рашисти випустили понад 50 снарядів.

У Марганці постраждала 8-річна дівчинка. Вночі її госпіталізували. Медики надали допомогу та вранці дитину виписали.

У місті пошкоджено близько двадцяти приватних будинків та господарських будівель, кілька автомобілів та чотири електромережі.

У Червоногригорівській громаді один будинок зруйновано, двадцять – пошкоджено. Зруйновано близько десяти господарських будівель, автомобілі, обірвано шість ліній електропередач.

Новости Днепра про Окупанти випустили по Дніпропетровщині понад 50 снарядів: постраждала дівчинка

 

Новости Днепра про Окупанти випустили по Дніпропетровщині понад 50 снарядів: постраждала дівчинка

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Новости Днепра про Окупанти випустили по Дніпропетровщині понад 50 снарядів: постраждала дівчинкаУкраїнська Новости Днепра про Окупанти випустили по Дніпропетровщині понад 50 снарядів: постраждала дівчинкаРусский

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