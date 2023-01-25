Окупанти вербують ув’язнених українців, – Генштаб

Російські окупанти з великими втратами наступають на чотирьох напрямках, водночас вербують українських в'язнів на окупованих територіях для ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби, 24 січня, ворог завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів. Також здійснив понад 100 обстрілів з РСЗВ.

Росіяни, зазнавши численних втрат, все ж таки не припиняють наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняються.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Червона Гора, Бахмут, Новобахмутівка, Красногорівка, Мар’їнка та Чарівне Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак наступальних угруповань противника не виявлено. Обстріли зазнали районів понад 40 населених пунктів. Серед них Хрінівка та Карповичі Чернігівської області; Глухів, Бояро-Лежачі, Атинське, Соляники та Павлівка Сумської області, а також Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна у Харківській області.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Ольшана, Сеньківка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку вогневої поразки зазнали Макіївка, Майданчик, Краснополівка, Невське, Терни та Ямполівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку під обстріл потрапили понад 30 населених пунктів. Зокрема, Верхньокам’янка, Спірне, Білогорівка, Краснополівка, Червона Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку від вогню окупантів постраждали Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Михайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Новоукраїнку, Вугледар, Пречистівку, Богоявленка, Велику Новосілку, Золоту Ниву та Микільське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 40 населених пунктів. Серед них – Староукраїнка, Залізничне, Мала Токмачка та Новоандріївка Запорізької області, а також Золота Балка, Михайлівка, Новоберислав, Одрадокам’янка, Іванівка, гігантське Херсонська область та місто Херсон, де загарбники обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку.

Росія вербує ув’язнених громадян України, які були примусово вивезені до російських місць позбавлення волі. Зокрема, у Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу ПВК “Вагнер”. Більшість українських в’язнів незадоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських в’язнів. Найактивніше закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.

З Каховки окупанти вивозять медичне обладнання центральної міської лікарні до Генічеська Херсонської області.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Водночас наші захисники знищили СУ-25, 3 ударні російські вертольоти КА-52, 5 БПЛА.

Артилеристи та ракетники вразили пункт управління противника та 9 районів зосередження окупантів.

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