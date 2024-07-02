Окупанти вдарили по центру Нікополя: загинули дві жінки, постраждали 9 людей

Через атаку загинули дві жінки – 61 та 86 років. За попередньо інформацією, постраждали 9 людей. Серед них, двоє дітей віком, 9 та 17 років. Всім пораненим надають всю необхідну допомогу.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він також зазначив, що у місті дуже багато руйнувань. Пошкоджене житло, заклади освіти, амбулаторія, магазини та салон.
У місцевих телеграм-каналах також показали момент обстрілу Нікополя.
Нагадаємо, раніше ми також писали, що у Дніпрі встановили особу жінки, яку знайшли рятувальники під завалами понівеченої від ракетної атаки багатоповерхівки.
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