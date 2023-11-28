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  • Окупанти вдарили по п’ятиповерхівці у Нікополі: загинув чоловік, постраждали дві жінки

Окупанти вдарили по п’ятиповерхівці у Нікополі: загинув чоловік, постраждали дві жінки

Сьогодні 10:03
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Росіяни знову атакували Дніпропетровщину.
Новости Днепра про Окупанти вдарили по п’ятиповерхівці у Нікополі: загинув чоловік, постраждали дві жінки

Фото умовне.

Вони вдарили артилерією по Нікополю. Один із снарядів поцілив по п’ятиповерхівці.

На жаль, загинув 63-річний чоловік, дві жінки – 65 та 63 років – постраждали.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, під завалами можуть бути люди!

російським вбивцям горіти у пеклі! – додав Лисак.

Оновлено: за даними Дніпропетровської обласної прокуратури, внаслідок ворожого обстрілу у Нікополі пошкоджено приватні та п’ятиповерхові житлові будинки, лінії електропередач. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Новости Днепра про Окупанти вдарили по п’ятиповерхівці у Нікополі: загинув чоловік, постраждали дві жінки

Новости Днепра про Окупанти вдарили по п’ятиповерхівці у Нікополі: загинув чоловік, постраждали дві жінки

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу.

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Новости Днепра про Окупанти вдарили по п’ятиповерхівці у Нікополі: загинув чоловік, постраждали дві жінкиУкраїнська

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