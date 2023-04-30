Окупанти в Криму хочуть втекти до РФ після удару по нафтобазі в Севастополі, – Генштаб

У суботу, 29 квітня, у Севастополі сталася потужна "бавовна". Вибухи спричинили масштабну пожежу на нафтобазі біля Козачої бухти. Це викликало паніку серед російських окупантів, які вже думають, як втекти до Росії.

Так, російські солдати, які перебувають у тимчасово анексованому Криму, після вибуху в Севастополі почали масово проситися у відпустку додому.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“Відчуваючи початок так званого “гарячого курортного сезону” в тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної росії. Слід зазначити, що дана нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту рф, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України. Мішенями російських терористів ставали мирні люди та цивільні об’єкти. У той же час, за наявною інформацією, в результаті пожежі на нафтобазі постраждалих немає”, – прокоментували в Генштабі.

Крім того, містом активно ширяться панічні чутки про нездатність ППО загарбників у Криму гарантувати безпеку власним стратегічним об’єктам.

Нагадаємо, внаслідок вибухів в окупованому Севастополі знищено понад 10 резервуарів із нафтопродуктами, ємністю 40 тисяч тонн.

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