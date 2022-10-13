Окупанти скасовують наступальні дії на окремих ділянках фронту, – Генштаб

На окремих напрямках, зокрема, на Донеччині, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій.

Минулої доби окупанти завдали 3 ракетних і 21 авіаційного удару, здійснили 104 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На удари противника зазнали понад 40 населених пунктів. Ворог бив, зокрема, до районів Миколаєва, Вінниці, Черкас, Черняхова, Білогорівки, Спірного, Павлівки, Мирного та Давидового Брода.

Для цього використовували крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

В інших напрямках противник робив обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Миропілля, Середина-Буда, Стукалівка та Павлівка;

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бугруватка, Гряниківка, Дворічна, Нова Вовча, Стрілка, Уди та Червона Зоря;

на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, неподалік Білогорівки, Зарічного, Новоєгорівки, Серебрянки, Спірного, Тернів, Торського та Ямполівки;

на Бахмутському напрямі – з танків та різнокаліберної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Яківство;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Невельського та Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Времівка, Залізничне, Микільське, Новопіль, Новосілка та Полтавка.

На Південнобузькому напрямку вогневої поразки зазнали районів понад 20 населених пунктів уздовж лінії зіткнення.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут і Мар’їнка.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 32 ударів. Підтверджено поразку понад 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 вертольоти ворога та 26 БПЛА.

Ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 боєприпаси. До зони вогневої поразки також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕБ та інші військові цілі.

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