Окупанти сім разів за ніч обстріляли Дніпропетровську область

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Росіяни по Нікопольському району били з «Градів» та важкої артилерії. Вони атакували три громади – Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку. На щастя, все обійшлося без загиблих та поранених.
У Нікополі понівеченими виявилися близько десяти багатоповерхових та приватних будинків, господарські будівлі, адміністративні будівлі, магазин, лінії електропередач. Обстріл спричинив пожежу. Вогонь рятувальники загасили.
У Червоногригорівській громаді зруйновано понад 10 приватних будинків та господарських споруд, пошкоджено електромережі. Ворожий снаряд знищив гараж та автомобіль.
У Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються. В інших районах ніч була тихою – без сирен та обстрілів. І зараз там спокійно.
Автор:
Придніпровська залізниця змінила розклад 14 електричок, які курсують по Дніпропетровській…
Солдат Сергій Бацун із Кам'янського загинув поблизу населеного пункту Бражківка…
Сильний вітер, про який попереджали мешканців Дніпра 12 грудня, повалив…
Начальники 12 поїздів доставлять його до обласних центрів України та…