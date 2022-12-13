Окупанти сім разів за ніч обстріляли Дніпропетровську область

Російські окупанти випустили по Дніпропетровській області 50 снарядів, обрушивши на мирні міста та села сім обстрілів.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Росіяни по Нікопольському району били з «Градів» та важкої артилерії. Вони атакували три громади – Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку. На щастя, все обійшлося без загиблих та поранених.

У Нікополі понівеченими виявилися близько десяти багатоповерхових та приватних будинків, господарські будівлі, адміністративні будівлі, магазин, лінії електропередач. Обстріл спричинив пожежу. Вогонь рятувальники загасили.

У Червоногригорівській громаді зруйновано понад 10 приватних будинків та господарських споруд, пошкоджено електромережі. Ворожий снаряд знищив гараж та автомобіль.

У Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються. В інших районах ніч була тихою – без сирен та обстрілів. І зараз там спокійно.

Українська Русский

Автор: