Окупанти проводять насильницьку паспортизацію, – Генштаб

Російські окупанти посилили насильницьку паспортизацію у захопленій частині Херсонської області.

На тимчасово захопленій частині Херсонщини противник продовжує насильницьку паспортизацію населення. Російські окупаційні війська разом із поліцією посилили перевірки на блокпостах та загрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт.

Водночас Збройні сили України відбили атаки росіян у районах 7 населених пунктів на Донбасі.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Куземівка та Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут та Курдюмівка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожі обстріли зазнали районів населених пунктів Бачівськ, Бруски, Павлівка, Ворожба та Грабовське Сумської області, а також понад 20 районів населених пунктів у Харківській області. Серед них – Стрілка, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Куп’янськ та Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Краснополівка, Діброва та Білогорівка в Луганській області та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілу зазнали райони 21 населеного пункту. Зокрема, це – Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Берхівка, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка та Торецьк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог з артилерії обстріляв населені пункти Новобахмутівка, Авдіївка, Першотравневе, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Урочище.

На Запорізькому напрямку вогневої поразки зазнали райони населених пунктів Новосілка, Времівка та Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Степове, Кам’янське, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне, Новоданилівка та Мала Токмачка.

На Херсонському напрямку від вогню з РСЗВ постраждало місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення. Також під удар ворожої артилерії потрапило 18 населених пунктів. Серед них – Михайлівка, Дудчани, Мілове, Томарине, Дорожне, Берислав, Миколаївка, Козацьке, Веселе, Антонівка та Величезне.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах. Наші підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 райони зосередження живої сили противника.

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