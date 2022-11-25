Окупанти обстріляли дві громади Дніпропетровської області з важкої артилерії та “Градів”

Війська РФ обстріляли Марганецьку та Нікопольську громади Дніпропетровської області з важкої артилерії та РСЗВ "Град". Загарбники атакували населені пункти регіону цієї ночі.

Про це 25 листопада повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що по містах та селах громад було випущено понад 70 російських снарядів.

“Росіяни продовжують бити по Нікопольщині. Цієї ночі обстріляли з “Градів” та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади”, – розповів чиновник.

На щастя, жертв та постраждалих внаслідок атаки інтервентів немає. Деталі ворожого обстрілу уточнюються.

“У решті районів ніч з тривогою, та без атак”, – сказав глава ОВА.

Резніченко звернув увагу, що вранці продовжує звучати сигнал повітряної тривоги, і закликав мешканців області залишатися в безпечних місцях.

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