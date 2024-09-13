Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждала жінка

Вночі ворог атакував Дніпропетровщину.

З дронів-камікадзе та артилерії окупанти поцілили по Нікопольському району. Внаслідок атаки постраждала 73-річна жінка. З осколковим пораненням голови її госпіталізували до лікарні.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Через обстріл в населених пунктах також є пошкодження.

“Серед пошкодженого у Нікополі – три приватні будинки, лінія електропередач. Потрощена там й господарська споруда. Ще одна вщент знищена у Мирівській громаді. Одна оселя побита у Марганецькій громаді. Вогонь з артилерії ворог відкривав і по Червоногригорівській. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється”, – повідомив Сергій Лисак.

В інших районах Дніпропетровської області ніч минула спокійно.

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