Окупанти обстріляли Дніпропетровщину із важкої артилерії: як минула ніч

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Росіяни двічі обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії. Під прицілом дві громади – Червоногригорівська та Марганецька. Ворог направив туди не менше десятка снарядів
За його словами, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Наслідки ударів поки встановлюються, їх буде повідомлено пізніше”, – йдеться у повідомленні глави ОВА.
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