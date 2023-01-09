Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Окупанти обстріляли Дніпропетровщину із важкої артилерії: як минула ніч

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину із важкої артилерії: як минула ніч

Сьогодні 08:30
просмотров

Російські військові сьогодні вночі, 9 січня, із важкої артилерії обстріляли дві громади Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Окупанти обстріляли Дніпропетровщину із важкої артилерії: як минула ніч

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Росіяни двічі обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії. Під прицілом дві громади – Червоногригорівська та Марганецька. Ворог направив туди не менше десятка снарядів

За його словами, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Наслідки ударів поки встановлюються, їх буде повідомлено пізніше”, – йдеться у повідомленні глави ОВА.

Читайте також:

Новости Днепра про Окупанти обстріляли Дніпропетровщину із важкої артилерії: як минула нічУкраїнська Новости Днепра про Окупанти обстріляли Дніпропетровщину із важкої артилерії: як минула нічРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як працює громадський транспорт у Дніпрі сьогодні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Як працює громадський транспорт у Дніпрі сьогодні

    У Дніпрі на маршрути вийшло більше 700 автобусів.

    Прощавайте, “маєчки“: в Україні остаточно заборонили тонкі пластикові пакети
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Прощавайте, “маєчки“: в Україні остаточно заборонили тонкі пластикові пакети

    В українських торгових закладах, а також у закладах громадського харчування…

    У Дніпрі на вулиці Княгині Ольги під час руху загорівся легковик (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 19:50
    У Дніпрі на вулиці Княгині Ольги під час руху загорівся легковик (ФОТО)

    Сьогодні, 8 січня, о 17:02 на лінію «101» повідомили про…

    Були озброєні: у Дніпрі затримали чоловіків, які псували автомобілі містян на Слобожанському проспекті
    Новини Дніпра
    Вчора 19:16
    Були озброєні: у Дніпрі затримали чоловіків, які псували автомобілі містян на Слобожанському проспекті

    Уже кілька разів у Дніпрі на Слобожанському проспекті невідомі обливають…

    Наверх