Окупанти обстріляли Дніпропетровщину із важкої артилерії: як минула ніч

Російські військові сьогодні вночі, 9 січня, із важкої артилерії обстріляли дві громади Дніпропетровської області.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Росіяни двічі обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії. Під прицілом дві громади – Червоногригорівська та Марганецька. Ворог направив туди не менше десятка снарядів

За його словами, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Наслідки ударів поки встановлюються, їх буде повідомлено пізніше”, – йдеться у повідомленні глави ОВА.