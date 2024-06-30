Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Окупанти обстріляли чотири громади Нікопольщини: поранення отримав 54-річний чоловік

Окупанти обстріляли чотири громади Нікопольщини: поранення отримав 54-річний чоловік

Сьогодні 16:38
просмотров

Окупаційні війська обстріляли чотири громади Нікопольщини.

Новости Днепра про Окупанти обстріляли чотири громади Нікопольщини: поранення отримав 54-річний чоловік

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

29 червня агресор завдав ударів з дронів, артилерії й безпілотників по Нікополю, селам Мирівської, Марганецької та Покровської громад. Внаслідок прильоту в місті поранення отримав 54-річний чоловік, – йдеться у дописі правоохоронців.

Постраждалого ушпиталили до лікарні, він знаходиться під наглядом медиків.

Після обстрілу сталося декілька загорянь — вогонь загасили рятувальники.

В будівлях місцевих жителів повибивало скло, вилетіли шибки на вікнах, пошкоджені фасади будівель.

Сьогодні на ранок агресори вдарили по Нікополю та району дронами та артилерією.

Правоохоронці працювали на місці та зібрали речові докази злочинів.

Читайте також:

Новости Днепра про Окупанти обстріляли чотири громади Нікопольщини: поранення отримав 54-річний чоловікУкраїнська Новости Днепра про Окупанти обстріляли чотири громади Нікопольщини: поранення отримав 54-річний чоловікРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Будьте обережні: на Дніпропетровщині отруйні павуки кусають людей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:00
    Будьте обережні: на Дніпропетровщині отруйні павуки кусають людей

    У Дніпропетровській області зареєстрували декілька звернень щодо укусів отруйних павуків.

    У Дніпрі 5-й трамвай знову поїхав після ракетного удару
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:45
    У Дніпрі 5-й трамвай знову поїхав після ракетного удару

    У Дніпрі трамвай № 5 відновив свою роботу.

    На Дніпропетровщині жінка померла на пляжі: відвідувачі просто продовжили відпочинок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:59
    На Дніпропетровщині жінка померла на пляжі: відвідувачі просто продовжили відпочинок

    Жінка померла на пляжі турбази Авангард в районі Мар'янівки.

    На Дніпропетровщині 18-річного молодика затримали за серію майнових злочинів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:00
    На Дніпропетровщині 18-річного молодика затримали за серію майнових злочинів

    У місті Марганець поліцейські викрили 18-річного хлопця за скоєння серії…

    Наверх