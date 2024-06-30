Окупанти обстріляли чотири громади Нікопольщини: поранення отримав 54-річний чоловік

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
29 червня агресор завдав ударів з дронів, артилерії й безпілотників по Нікополю, селам Мирівської, Марганецької та Покровської громад. Внаслідок прильоту в місті поранення отримав 54-річний чоловік, – йдеться у дописі правоохоронців.
Постраждалого ушпиталили до лікарні, він знаходиться під наглядом медиків.
Після обстрілу сталося декілька загорянь — вогонь загасили рятувальники.
В будівлях місцевих жителів повибивало скло, вилетіли шибки на вікнах, пошкоджені фасади будівель.
Сьогодні на ранок агресори вдарили по Нікополю та району дронами та артилерією.
Правоохоронці працювали на місці та зібрали речові докази злочинів.
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