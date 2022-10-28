Окупанти намагаються приховати величезні втрати, щоб уникнути паніки, – Генштаб

Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосування ударних БпЛА.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.
За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Так, в Запорізькій області знищено 8 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців. На тимчасово зайнятій території Херсонської області відзначено доставку до лікувальних закладів близько 100 поранених окупантів.
Командування російських окупаційних військ, з метою уникнення панічних настроїв серед особового складу, всіма шляхами намагається приховати реальні втрати військовослужбовців.
Триває так звана “евакуація” з тимчасово зайнятої території Херсонської області. Значна увага приділяється вивезенню медобладнання та майна, як кажуть окупанти, “націоналізованих” підприємств. Так, з населеного пункту Білозерка, обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовськ та Генічеськ. В той же час, відзначається посилення угруповання ворога на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб. Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території.
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