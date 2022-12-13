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  • Окупанти б’ють ракетами Х-55, які Україна передала росії у 90-х, – розвідка

Окупанти б’ють ракетами Х-55, які Україна передала росії у 90-х, – розвідка

Сьогодні 12:35
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Російські війська завдають ударів по Україні ракетами Х-55, які в Україні й виготовлялися.

Новости Днепра про Окупанти б'ють ракетами Х-55, які Україна передала росії у 90-х, - розвідка

Про це в інтерв’ю The New York Times заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

У межах Будапештського меморандуму Україна передала більшу частину ракетного арсеналу росії як гаранту суверенітету та територіальної цілісності. Наразі рф їх використовує для ударів по нашій території.

Ракета Х-55 — це крилата ракета, що має можливість нести ядерну боєголовку. зс рф зняли боєголовку з неї і запускали її по Україні, щоб перевантажити сили ППО.

Також є ймовірність, що літаки, з яких запускалися ці ракети, теж належали Україні. Їх у 1990-х роках передали росії.

Передано всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95. Зараз проти нас із цих бомбардувальників запускають ракети Х-55. Було б краще, якби ми передали їх США, — заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.

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Новости Днепра про Окупанти б'ють ракетами Х-55, які Україна передала росії у 90-х, - розвідкаУкраїнська

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