Окупанти б’ють ракетами Х-55, які Україна передала росії у 90-х, – розвідка

Про це в інтерв’ю The New York Times заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.
У межах Будапештського меморандуму Україна передала більшу частину ракетного арсеналу росії як гаранту суверенітету та територіальної цілісності. Наразі рф їх використовує для ударів по нашій території.
Ракета Х-55 — це крилата ракета, що має можливість нести ядерну боєголовку. зс рф зняли боєголовку з неї і запускали її по Україні, щоб перевантажити сили ППО.
Також є ймовірність, що літаки, з яких запускалися ці ракети, теж належали Україні. Їх у 1990-х роках передали росії.
Передано всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95. Зараз проти нас із цих бомбардувальників запускають ракети Х-55. Було б краще, якби ми передали їх США, — заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.
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