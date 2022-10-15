Окупанти атакували Запоріжжя БПЛА Shahed-136 та 10 ракетами С-300

Росіяни продовжують системний терор Запорізької області.

Уночі загарбники атакували Запоріжжя БПЛА Shahed-136. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Виникли пожежі, що були вчасно локалізовані рятувальниками. На щастя, постраждалих немає.

Про це повідомив Олександр Старух, голова Запорізької ОВА.

Уранці окупанти запустили по місту 10 ракет С-300. Низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури зазнала руйнувань. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Окупант має на меті лише одне – знищити нас, зробити наше життя нестерпним. Наразі головне – дотримуватись правил безпеки та допомагати один одному. Ми вистоїмо та переможемо, – зазначив Олександр Старух.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни усю ніч тероризували Нікопольщину.

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